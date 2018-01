May håper på «gylne tider» med Kina etter brexit

NTB utenriks

Den britiske statsministeren startet besøket i industribyen Wuhan, og fortsatte deretter til hovedstaden Beijing, der hun ble tatt imot i Folkets store sal av statsminister Li Keqiang.

Besøket skjer samtidig som May er i hardt vær på hjemmebane. Hun har måttet tåle hard kritikk for sin brexit-strategi, og reaksjonene har vært kraftige etter at det ble lekket en regjeringsrapport som viser at brexit vil ha økonomiske ulemper for Storbritannia uansett hva slags avtale landet får med EU.

Bruddet med EU betyr at britene ser østover etter nye handelsallianser. Ikke minst er det håp om at investeringer fra raskt voksende kinesiske selskaper vil kunne føre til tusenvis av nye arbeidsplasser på britisk jord.

Samarbeid via handel

Under en felles pressekonferanse med Li framholdt May at hun ser for seg «gylne tider» mellom de to landene i årene som kommer, et uttrykk som også hennes kinesiske motpart brukte.

– Dette er et gunstig tidspunkt på året for å tenke gjennom og vurdere hvordan vi kan bygge videre på de gylne tidene og på det globale strategiske partnerskapet som vi har jobbet for mellom Storbritannia og Kina. Jeg tror det er mye som kan gjøres på handelsområdet, sa May.

Under besøket har hun med seg en stor handelsdelegasjon bestående av 50 britiske næringslivsledere, blant annet toppsjefene i Jaguar Land Rover og legemiddelgiganten AstraZeneca.

Britisk eksport til Kina har steget med 60 prosent siden 2010, samtidig er Kina ventet å bli en av de største utenlandske investorene i Storbritannia innen 2020.

Handel i kinesisk valuta

Da finansminister Philip Hammond besøkte Kina i desember, lovet han å fremme London som et senter for transaksjoner i den kinesiske valutaen yuan. Han kunngjorde også at den britiske regjeringen vil gi 25 milliarder pund til britiske selskaper som er involvert i det storstilte kinesiske infrastrukturprosjektet, gjerne omtalt som «den nye silkeveien», som skal binde Asia og Europa tettere sammen.

May skal under besøket også ha samtaler med president Xi Jinping, som i 2015 var på statsbesøk i Storbritannia, og som ofte har brukt betegnelsen «gylne tider» om forholdet mellom de to landene. Fredag avslutter hun besøket i Shanghai.

Hongkong-bekymring

Før reisen har May blitt oppfordret til å ta opp menneskerettighetsspørsmål med kinesiske ledere. I et brev til Downing Street skriver den tidligere Hongkong-guvernøren Chris Patten at Hongkong opplever en stadig større trussel mot befolkningens grunnleggende friheter, menneskerettigheter og autonomi.

Hongkong var fram til 1997 en britisk koloni.

Men det er økonomi som er det viktigste under Mays besøk, ikke minst i lys av Storbritannias framtidsutsikter utenfor EU. Storbritannias forlater formelt unionen i mars 2019.

(©NTB)