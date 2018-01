Kambodsjas turistminister støtter pågripelse etter «pornodansing"

NTB utenriks

I alt 77 personer ble torsdag innbrakt av politiet etter en razzia av en villa leid av utenlandske turister og fremmedarbeidere i Siem Reap. Der ble en nordmann, fem briter, to canadiere, en newzealender og en nederlender pågrepet. Totalt 87 festdeltakere ble forhørt.

Etter avhør og etter å ha blitt formanet om hvor usømmelig de hadde oppført seg, ble 77 av dem løslatt. De ti gjenværende er blitt sittende pågrepet. Tirsdag gikk Kambodsjas turistminister Thong Khon ut med støtte til politiet for siktelsene i saken.

– Loven forbyr slike ting, og de kan ha blitt advart på forhånd, sier ministeren ifølge Reuters. – Siem Reap er fredet område.

Advokaten som representerte gruppen i retten, sa at myndighetene overreagerte mot utlendingene som nå risikerer fra én måned til ett år i fengsel.

– Da politiet kom, hadde de på seg undertøy og BH-er mens de drakk. Beskyldningen om at de produserte pornografi er for drøy, og at de nå sitter i fengsel, er for mye, sa advokat Sourng Sophea.

Ifølge politiet måtte deltakerne betale mellom 10 og 15 dollar for å delta på festarrangementet. Bilder av festene skal ha blitt delt på sosiale medier. Politiet har offentliggjort bilder som viser påkledde unge mennesker som parvis ruller sammen på dansegulvet.

