UNRWAs sjef mener USAs kutt er politisk motivert

NTB utenriks

Pierre Krähenbühl, som leder FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), advarer mot at bistandskuttet kan føre til øke ustabilitet.

Han mener at USAs dramatiske kutt har en klar sammenheng med den palestinske ledelsens beslutning om å innstille kontakten med Trump-administrasjonen etter at USA anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

Avgjørelsen er svært omstridt fordi Øst-Jerusalem er okkupert av Israel, og palestinerne anser denne delen av byen som sin framtidige hovedstad.

Ber om mer penger

– Det er svært viktig at humanitær bistand ikke sammenblandes med politiske vurderinger. Hele poenget med å støtte samfunn i svært vanskelige konfliktområder er at man ikke behøver å være enig med noens ledelse. Man er opptatt av at befolkningen skal ha det bra, sa Krähenbühl på en pressekonferanse tirsdag.

Han ba samtidig om over 800 millioner dollar i støtte slik at UNRWA skal kunne opprettholde hjelpen til palestinske flyktninger i Syria, Vestbredden og Gazastripen.

Trump-administrasjonen ga tidligere i januar beskjed om at den kun kommer til å bidra med 60 millioner dollar til UNRWA i årets budsjett mot 360 millioner dollar i fjor. To planlagte UNRWA-utbetalinger på 100 millioner dollar hver holdes dessuten tilbake.

Alvorlig krise

Krähenbühl understreker at UNRWA yter grunnleggende hjelp til om lag 5,3 millioner palestinske flyktninger i Jordan, Libanon, Syria, Vestbredden og Gazastripen. FN-organisasjonen driver blant annet 700 skoler og 140 helseklinikker.

Finansieringskrisen som nå har oppstått, er ifølge Krähenbühl den alvorligste krisen i organisasjonens historie noensinne.

– Det er ingen tvil om at hvis vi ikke finner noen løsning på pengemangelen, vil det føre til økt ustabilitet, framholder han.

