Opposisjonsleder tatt i ed som «president» i Kenya

Tirsdagens alternative innsettelsesseremoni ble holdt tre måneder etter presidentvalget som Odinga (72) hevder ble stjålet fra ham.

Landets riksadvokat hadde på forhånd advart Odinga om at seremonien ville kunne bli regnet som høyforræderi. Men hvis Odinga blir pågrepet, vil konflikten som herjer landet etter alt å dømme bli enda mer tilspisset.

Flere tusen mennesker, alle opposisjonstilhengere, var til stede i Uhuru-parken i sentrum av den kenyanske hovedstaden for å overvære begivenheten. Før seremonien startet, ble det meldt at politiet avfyrte tåregass mot de frammøtte.

Men det ble også meldt at politiet trakk seg tilbake uten forklaring. Samtidig ble vaktholdet opprettholdt i Nairobis slumområder, der mange av Odingas tilhengere bor.

TV-sendinger i svart

På forhånd hadde president Uhuru Kenyatta kalt inn flere redaktører på teppet og advart dem mot å sende direkte fra begivenheten. Enkelte trosset forbudet, noe som tirsdag formiddag førte til at tre TV-kanaler gikk i svart.

– De er redde, de vil ikke at verden skal se hva som skjer, hva folk ønsker, sier en mann som har møtt fram for å se seremonien med en stein i hånden.

USA har også advart opposisjonslederen mot den symbolske edsavleggelsen, som ble holdt etter måneder med uro. Flere titall demonstranter som støtter Odinga, er siden i høst blitt drept i sammenstøt med politiet.

Krevde reformer

Odinga, som har forsøkt å bli Kenyas president i en årrekke, har nektet å godta gjenvalget av Kenyatta.

Det første valget ble holdt 8. august, men Kenyattas seier ble da opphevet av høyesterett, noe som ble ansett som en historisk avgjørelse. Et nytt valg ble holdt 26. oktober, men det ble boikottet av Odinga fordi han mente at løftet om valgreformer ikke var oppfylt.

Kenyatta vant dermed valget med 98 prosent av stemmene, mens Odingas tilhengere lot være å stemme.

Odinga og Kenyatta tilhører to ulike etniske grupper, og det har lenge vært frykt for at konflikten ville utarte i en blodig konflikt langs etniske skillelinjer.

