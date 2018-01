Irland skal holde folkeavstemning om abort

NTB utenriks

– I kveld ga regjeringen sitt formelle samtykke til å holde en folkeavstemning om abort i slutten av mai, sa Varadkar på en pressekonferanse i hovedstaden Dublin mandag.

Den nøyaktige datoen blir kunngjort etter at nasjonalforsamlingen har debattert saken. Regjeringen varslet allerede sist høst at den planla en folkeavstemning i løpet av mai eller juni. Statsministeren føler seg trygg på at tidsplanen skal holde.

– Helseministeren har fått klarsignal til å forberede en folkeavstemning for å endre grunnloven. Dette blir det 36. tillegget til grunnloven, sier Varadkar.

Irland, som har en overveiende katolsk befolkning, har en av Europas strengeste abortlover. Abort har alltid vært forbudt, og et grunnlovstillegg fra 1983 fastslår at det skal tas like mye hensyn til det ufødte barnet som til den gravide. Tre år senere ble loven endret slik at abort er mulig dersom mors liv er i fare. Det skjedde etter at en gravid kvinne døde etter å ha blitt nektet abort.

I andre tilfeller er det i praksis så godt som umulig å få innvilget abort. Varadkar, som leder sentrum-høyre-partiet Fine Gael, mener selv at dagens abortlovgivning er for streng. Ett av resultatene av dette er at hvert år reiser tusener til utlandet, primært Storbritannia, for å ta abort.

(©NTB)