Hele ledelsen i Tyrkias legeforening pågrepet 

Alle åtte ble pågrepet i aksjoner mot legenes boliger tidlig tirsdag morgen. Blant de arresterte er Rasit Tukel, styreleder i legeforeningen TMA. Også de sju andre sitter i TMAs styre.

Ifølge nyhetsbyrået Dogan er det utstedt arrestordre mot i alt elleve leger etter at legeforeningen i forrige uke advarte mot at Tyrkias krigføring mot kurdiskkontrollerte områder nord i Syria utgjør en offentlig helsefare.

Uttalelsen ble avsluttet med slagordet «Nei til krig – fred nå».

Legeforeningen organiserer 80 prosent av Tyrkias leger og har over 83.000 medlemmer.

President Recep Tayyip Erdogan har de siste dagene kalt styret i foreningen for terrorelskere, idioter og støttespillere for imperialismen.

Internasjonal fordømmelse

Amnesty International fordømmer pågripelsene og sier at myndighetenes jobb burde være å beskytte legene, ikke å anklage dem for terrorpropaganda.

Også Verdens legeforening (WMA), der Den norske legeforening er blant medlemmene, retter kraftig kritikk mot pågripelsene.

– Vi ber tyrkiske myndigheter om å løslate legenes ledere umiddelbart og å stanse trusselkampanjen. WMA støtter våre tyrkiske kolleger fullt ut når det gjelder den offentlige uttalelsen om at krig er et offentlig helseproblem. WMA har en klar linje om at leger og nasjonale legeforeninger skal advare sine myndigheter om krigføringens menneskelige omkostninger, sier WMAs president Yoshitake Yokokura tirsdag.

– Fascismen tilbake

Også den tyrkiske parlamentarikeren Ali Seker, som selv er lege og tilhører opposisjonspartiet CHP, har fordømt pågripelsene. Han sammenligner dem med det som skjedde under militærkuppet i 1980.

– Fascisme har igjen rammet vårt land, skriver Seker på Twitter.

Tyrkia startet tidligere i januar en militæroperasjon mot Afrin, en kurdiskkontrollert enklave nord i Syria. Tyrkia anser den kurdisk-syriske YPG-militsen som en terrororganisasjon og anklager den for å stå i ledtog med PKK-geriljaen på tyrkisk side av grensen.

