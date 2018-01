USA trekker ikke sine styrker ut av syriske Manbij

NTB utenriks

– Uttrekking av amerikanske styrker fra Manbij er ikke noe som står på programmet vårt, sier general Joseph Votel, øverstkommanderende for USAs sentralkommando, til CNN.

Dermed øker risikoen for konfrontasjon mellom NATO-allierte Tyrkia og USA.

Lørdag advarte Tyrkia om at landets offensiv mot det kurdiskkontrollerte Afrin-området lengst nordvest i Syria kan bli utvidet lenger østover langs grensen i Nord-Syria og omfatte byen Manbij. USA bør «umiddelbart» trekke seg ut av Manbij, het det i oppfordringen fra Ankara.

Trent opp av USA

Manbijs forsvar er i utgangspunktet det lokale militærrådets ansvar. Rådet kaller seg Manbij Military Council (MMC), som hovedsakelig består av lokale krigere trent opp av USA. MMC inngår i gruppen Syrian Defence Forces (SDF), som er USAs allierte og som domineres av den kurdiske YPG-militsen.

Tyrkia ser på YPG-militsen som PKK-geriljaens syriske avlegger og har satt begge grupper på sin liste over terroristorganisasjoner.

USA og EU har også PKK på sine terrorlister, men har alliert seg med YPG i kampen mot IS.

– 25 drept

Samtidig fortsetter Tyrkias offensiv mot Afrin-området. Der er 25 personer fra samme familie blitt drept i et tyrkisk luftangrep, opplyste en lege ved det største sykehuset i Afrin mandag.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble minst 13 personer drept i angrepet, som var rettet mot landsbyen Kabola sørøst i Afrin. Det tyrkiske statlige nyhetsbyrået Anadolu melder at 40 «terrorister» ble drept i bombingen, som fant sted natt til mandag, og at ingen sivile ble drept.

Strategisk bakketopp

Tyrkias offensiv mot Afrin startet lørdag 20. januar. Siden har kampene blitt trappet stadig opp. Søndag kom meldinger om at tyrkiske kampfly og stridsvogner, etter voldsomme kamper og luftangrep, erobret bakketoppen Bursayah i Afrin fra YPG-militsen.

Bakketoppen er strategisk viktig fordi den skiller Afrin fra den tyrkisk-kontrollerte syriske byen Azas, og gir fri sikt til Afrin.

Oppblussing

Mandag blusset kampen over kontroll på bakketoppen opp på nytt da YPG-militsen forsøkte å gjenerobre den.

Det førte til at tyrkiske militærledere måtte avlyse en statlig organisert pressetur til bakketoppen, som skulle ha funnet sted etter søndagens erobring. Avlysingen ble mandag begrunnet med «sikkerhetsbekymringer».

Mandagens kamper var konsentrert rundt utkanten av bakketoppen, ifølge SOHR, som samme dag opplyste at et område nær demningen ble rammet av tyrkiske luftangrep for tredje gang. Heller ikke denne gang foreligger det meldinger om skader på demningen.

Ifølge SOHR ble minst 14 mennesker, blant dem fem barn, drept i tyrkiske luftangrep i Afrin-regionen, og siden begynnelsen på offensiven har 55 sivile blitt drept, ifølge SOHRs tall. Tyrkia avviser på det sterkeste anklager om at sivile er blitt drept.

Som svar på Tyrkias offensiv har syriske kurdere varslet at de ikke kommer til å delta i fredssamtalene i den russiske svartehavsbyen Sotsji tirsdag.

