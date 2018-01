Separatister fester grepet i Aden 

NTB utenriks

Minst 21 mennesker er drept og over 130 er såret siden separatister støttet av Emiratene gikk til angrep mot saudiskstøttede regjeringsstyrker i Aden søndag, opplyser sikkerhetskilder.

Mandag ble det meldt om harde kamper i havnebyen, der begge parter ifølge kildene benyttet stridsvogner og tungt artilleri.

Ifølge sikkerhetskildene ble fem separatister og fire regjeringsvennlige soldater drept i mandagens kamper.

Emiratene samarbeider med Saudi-Arabia i en koalisjon som kriger mot Houthi-opprørerne i Jemen, og landet har lenge hatt styrker på bakken sør i landet. Nå står de to allierte på hver sin side i Aden.

Flyktet i eksil

Da houthiene grep makten i Jemens hovedstad Sana i september 2014, søkte president Abd-Rabbu Mansour Hadi og hans sunnimuslimske regjering først tilflukt i Aden. Deretter flyktet de i eksil til Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia gikk til krig mot houthiene i mars 2015, i håp om å få gjeninnsatt Hadi. Over 9.200 mennesker er siden drept, 3 millioner er drevet på flukt og 22 millioner mennesker er nå avhengige av matvarehjelp utenfra. Mange av dem lever på randen av hungersnød.

I november ble det kjent at Hadi og en rekke av hans statsråder, militære ledere og sønner ikke lenger befant seg i Aden, men satt i husarrest i Riyadh i Saudi-Arabia.

Bakgrunnen var at Hadi hadde røket uklar med Emiratene, som anklaget ham for korrupsjon og mislikte at han hadde alliert seg med den lokale avdelingen av Det muslimske brorskap, Islah-partiet.

Krever uavhengighet

Sør-Jemen var uavhengig stat med Aden som hovedstad fra 1967 til 1990 og separatister har siden holdt liv i kravet om uavhengighet.

I mai i fjor opprettet separatistene et overgangsråd under ledelse av Adens tidligere guvernør Aidarous al-Zoubeidi. Guvernører fra fem sørlige provinser er med i rådet, og det samme er to av statsrådene i Hadis regjering.

Zoubeidi har gjentatte ganger den siste tiden gått hardt ut mot Hadi, anklaget ham for korrupsjon og hadde gitt ham frist til søndag med å trekke seg.

Da fristen utløp rykket milits, støttet og væpnet av Emiratene inn i regjeringsbygningene i Aden.

Kuppforsøk

Statsminister Ahmed Obeid bin Daghar anklager separatistene for kuppforsøk og har bedt Saudi-Arabia komme på banen.

Den saudiledede koalisjonen har oppfordret til ro og tilbakeholdenhet fra «alle jemenittiske politiske og sosiale aktører», men har ikke foretatt seg noe ut over dette.

Mandag fikk separatistene forsterkninger fra de to provinsene Maarib og Abyan, og hjelpearbeidere i Aden fortalte om kraftige kamper hele natten.

– Det var skyting hele natten i Aden, inkludert med tunge våpen. Folk sør i byen, inkludert våre ansatte, kan ikke gå ut, forteller lederen for Den internasjonale Røde Kors-komiteens virksomhet i landet, Alexandre Faite.

(©NTB)