Mot folkeavstemning om abort i Irland

I et tillegg til den irske grunnloven, vedtatt i 1983, er et ufødt barns liv likestilt med morens. Det innebærer at det kun er tillatt med abort hvis det er fare for den gravide kvinnens liv.

Statsminister Leo Varadkar gikk i fjor høst inn for å holde folkeavstemning om den strenge loven, som han selv ønsker å liberalisere.

I desember vedtok en komité med medlemmer fra alle de politiske partiene å åpne for å gi irske kvinner rett til selv å bestemme om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de tolv første ukene. Dette er i tråd med abortloven i Norge.

Grunnlovstillegget som fratar irske kvinner retten til fri abort, kan imidlertid bare oppheves ved folkeavstemning. Dette vil trolig bli vedtatt i et regjeringsmøte mandag kveld, melder TV-stasjonen RTE.

Det strengt katolske Irland er imidlertid splittet i synet på fri abort, og det samme er statsminister Varadkars eget parti Fine Gael.

I en meningsmåling i september i fjor svarte 67 prosent av de spurte at de på generelt grunnlag er motstandere av abort, mens 76 prosent er for å legalisere abort i tilfeller der kvinnen har blitt voldtatt.

