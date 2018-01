Libanon anklager israelske agenter for attentat

NTB utenriks

Mohammed Hamdan ble alvorlig såret av en bombe i Saida 14. januar i år. Bomben var skjult i bilen han var i ferd med å sette seg inn i.

Libanesisk etterretning hevder nå å ha avdekket at det var to israelske agenter og to lokale hjelpere som sto bak attentatet.

Ifølge avisen al-Akhbar, som er gjengitt av den israelske avisen Haaretz, var de to israelske agentene en mann med svensk-irakisk statsborgerskap og en kvinne med georgisk statsborgerskap.

To lokale hjelpere, begge libanesere, flyktet til Tyrkia etter attentatet. Den ene av dem ble pågrepet av tyrkisk politi og utlevert til Libanon, men den andre flyktet videre til Romania, skriver avisen.

Ifølge al-Akhbars kilder hadde israelsk etterretning overvåket Mohammed Hamdan i sju måneder før de slo til, noe som blant annet ble gjort fra en bygning som var leid av den ene libaneseren som bisto de israelske agentene.

