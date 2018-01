EU-advarsel til Trump

NTB utenriks

– For oss er ikke handelspolitikken et nullsumspill. Det handler ikke om vinnere og tapere. Vi i EU mener handel bør og kan være vinn-vinn. Vi mener også at handelen, samtidig som den må være åpen og rettferdig, må bygge på regler, sier EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas.

– EU er klar til å komme med et raskt og passende svar hvis eksporten vår rammes av handelshindringer fra USAs side, sier han.

Advarselen kommer etter at USAs president Donald Trump langet ut mot EUs handelspolitikk i et intervju med britiske ITV.

Trump beskyldte EU for å ha behandlet USA «veldig urettferdig» i handelspolitikken. Han gjorde det samtidig klart at problemet vil kunne vokse seg til noe «veldig stort» og få alvorlige konsekvenser for EU.

Frykten for handelskrig har økt etter at USA tidligere i januar innførte straffetoll på importerte solcellepaneler og vaskemaskiner.

I fjor ble det dessuten truet med straffetoll på Bombardier-fly, men dette forslaget ble i forrige uke blokkert av et tverrpolitisk amerikansk handelsutvalg.

EU og USA har de siste årene forhandlet om en ny handelsavtale kalt TTIP, men disse forhandlingene stoppet i praksis opp da Trump vant presidentvalget.

