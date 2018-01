Dårlig oppmøte på russisk Syria-kongress

NTB utenriks

1.600 representanter for ulike grupper og partier som kan ha noe å si for utviklingen i Syria, er invitert til fredskongressen som åpnet i Sotsji ved Svartehavet mandag.

Ifølge deltakerlista er rundt 350 på plass i den tidligere OL-byen, der kongressen etter planen skal pågå i to dager.

Russlands håp er å oppnå enighet om utforming av en ny grunnlov for Syria, som skal danne grunnlag for en politisk løsning på den sju år lange fastlåste krigen.

Flere av de største opprørs- og opposisjonsgruppene boikotter imidlertid fredskongressen, og en talsmann for president Vladimir Putin medga mandag at det er små forhåpninger om et gjennombrudd.

– Det er knapt mulig å oppnå noe gjennombrudd, sa Dmitrij Peskov, som likevel betegner Sotsji-kongressen som viktig, til tross for at sentrale aktører holder seg borte.

Syrias største sammenslutning av opposisjons- og opprørsgrupper, Den syriske forhandlingskommisjonen (SNC), er ikke på plass i Sotsji.

SNC mener president Bashar al-Assad og hans russiske støttespillere viser null vilje til forhandlinger og at de i stedet forsøker å knuse all væpnet opposisjon militært.

Over 30 andre syriske opprørsgrupper, blant dem kurdiske og islamistiske, har også nektet å komme til Sotsji.

(©NTB)