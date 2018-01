Colombias president fryser fredssamtaler med ELN

NTB utenriks

– Jeg har besluttet å suspendere den femte runden av fredsforhandlingene med ELN som var planlagt i de kommende dagene. Bakgrunnen er at ELNs handlinger ikke samsvarer med hva de sier, sa Colombias president Juan Manuel Santos i en uttalelse mandag.

Bakgrunnen for sammenbruddet i forhandlingene er et bombeangrep i helgen hvor sju politimenn skal ha blitt drept, skriver AFP. Regjeringen har erklært at ELN sto bak angrepet.

– Ansvaret for disse grufulle handlingene ligger hos ELN, sier forsvarsminister Luis Carlos Villegas til radiokanalen Caracol.

Etter at våpenhvilen med ELN ble brutt 9. januar i år har det vært en rekke angrep i Colombia som regjeringen mener geriljaen står bak. ELN skriver på sin hjemmeside at de er åpne for forhandlinger, men at angrepene vil holde fram all den tid ingen fredsavtale er inngått.

