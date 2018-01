Blodig gjengopprør i fengsel i Brasil

NTB utenriks

– Det brøt ut slåsskamp mellom to rivaliserende gjenger blant de innsatte mandag, og det endte med dødsfall, opplyser en talsperson for justisdepartementet.

En talsmann for fengselet, som ligger i delstaten Ceará nord i landet, sier at fengselsvaktene har fått kontroll over situasjonen.

Lørdag ble minst 14 mennesker drept i en skyteepisode på en nattklubb noen mil unna fengselet. Ifølge politiet var det et oppgjør mellom to rivaliserende narkotikakarteller.

Det er ikke kjent om det er sammenheng mellom de to hendelsene.

I fjor var det over 5.100 drap i delstaten Ceará, dobbelt så mange som i 2016. Samtidig er brasilianske fengsler overfylte. Tall fra juni 2016 viser at 726.712 fanger var stuet inn i fengsler som bare har 368.000 plasser.

