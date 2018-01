Presidentvalget i gang i Finland

NTB utenriks

Valglokalene åpnet søndag morgen og stenges klokken 20 lokal tid. YLE kommer med prognose like etterpå.

– Det er på mange måter et kjedelig valg, siden resultatet allerede er gitt. Niinistö blir gjenvalgt, det er det ingen tvil om. Spørsmålet er bare om det vil skje i første eller annen runde, sa Markku Jokisipilä, professor i statsvitenskap ved Åbo universitet, til NTB tidligere denne måneden.

Det har aldri skjedd under dagens valgsystem, som er fra 1994, at en kandidat vinner etter én runde, men Niinistö har hatt en oppslutning på mellom 58 og 68 prosent på meningsmålingene. 69 år gamle Niinistö trenger mer enn 50 prosent for å vinne.

På de aller siste målingene har konservative Niinistö fått noe lavere oppslutning, mellom 51 og 63 prosent, men fortsatt langt over noen av de sju utfordrerne.

– Det er mindre soleklart om han kommer til å vinne i første runde, men alt tyder på at han blir gjenvalgt, sier professor i internasjonal politikk Teivo Teivainen ved universitetet i Helsingfors til AFP.

Skulle det imidlertid ligge an til en runde nummer to, vil den finne sted 11. februar. Niinistös hovedutfordrer er den grønne politikeren Pekka Haavisto, som ble slått av Niinistö ved forrige valg i 2012 og som har en oppslutning på 13–14 prosent på de siste målingene.

Det er 4,4 millioner stemmeberettigede i Finland. 36 prosent, blant dem Niinistö, har forhåndsstemt.

