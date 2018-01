Niinistö uslåelig i Finlands presidentvalg

NTB utenriks

Niinistö hadde en oppslutning på hele 62,7 prosent etter at nær alle stemmene var telt opp, rapporterer Yle. Andremann, Pekka Haavisto fra De grønne, har fått 12,3 prosent.

–Jeg er overrasket og rørt over denne store støtten, sa Niinistö under Yles direktesending i forbindelse med valget.

I tillegg til å bli gjenvalgt som president, blir Niinistö også historisk. 69-åringen får godt over de 50 prosentene som kreves for å bli valgt allerede i første valgrunde. Han blir dermed den første som har unngått en runde to etter at dagens valgsystem ble innført i 1994.

Mange forhåndsstemmer

At Niinistö skulle bli valgt, var ventet på forhånd. Spenningen var hovedsakelig knyttet til hvorvidt han skulle greie det i første valgrunde, og hvor stor valgdeltakelsen blir.

Det er 4,2 millioner stemmeberettigede i Finland. 36 prosent, blant dem Niinistö, stemte på forhånd. Totalt har 2,9 millioner finner avgitt sin stemme, noe som gir en valgdeltakelse på rundt 70 prosent.

Maisa Engelholm var blant dem som stemte på selve valgdagen søndag. Hun var overhodet ikke var i tvil om at hun ønsket seks nye år for Niinistö.

–Det var veldig lett. Det viktigste for meg er at vi kan leve trygt og sikkert i dette landet, og at vi har en god framtid, sa hun til Yle.

Skal bli far

Niinistö ble valgt til president i 2012 og går nå løs på en ny presidentperiode på seks år.

I løpet av sin tid som Finlands president har 69-åringen hovedsakelig markert seg for måten han har greid å balansere landets internasjonale relasjoner på. Samtidig som han har spilt hockey med Putin og sikret seg et fortrolig forhold til den russiske presidenten, har han også innledet et tettere forsvarssamarbeid med NATO og USA.

Den snart 70-årige presidenten vil etter hvert også måtte balansere rollen som president med rollen som nybakt far. I februar venter han sin tredje sønn, som blir det første barnet med hans andre kone Jenni Haukio.

Presidenten i Finland har begrenset makt, men er blant annet øverstkommanderende for landets forsvarsstyrker, og leder utenrikspolitikken sammen med regjeringen.

