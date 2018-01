Navalnyj pågrepet av russisk politi

NTB utenriks

– Jeg er blitt pågrepet. Men det betyr ikke noe. Kom til Tverskaja-gata, skrev han på Twitter søndag ettermiddag.

Tverskaja er hovedveien gjennom Moskva. Der skulle han delta i en demonstrasjon søndag, i protest mot at han er utestengt fra deltakelse i presidentvalget som skal holdes 8. mars.

Tidligere søndag opplyste Navalnyjs stab at politiet hadde saget seg vei inn i Navalnyjs hovedkvarter for å avbryte en direktesending som skulle dekke demonstrasjoner i den østlige delen av landet, opplyser Navalnyjs stab. Flere av medlemmene i staben ble pågrepet, noe også støttespillere i ulike regioner i Russland ble, hevder de videre.

Tidligere søndag demonstrerte opposisjonelle øst i Russland og i Sibir. Navalnyj varslet at det skal holdes demonstrasjoner i Moskva og St. Petersburg klokken 12 lokal tid.

Navalnyj har oppfordret til landsomfattende demonstrasjoner søndag fordi han ikke får delta i presidentvalget, Begrunnelsen for utestengingen er at Navalnyj fra før har blitt dømt for bedrageri, en dom som han selv mener er politisk begrunnet.

Navalnyj har flere ganger før blitt pågrepet i forbindelse med demonstrasjoner.

