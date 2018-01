Minst 15 drept i sammenstøt mellom soldater og separatister i Sør-Jemen

NTB utenriks

Kilder ved fire sykehus i Aden bekrefter antall drepte og legger til at tre sivile er blant ofrene.

Kampene brøt ut tidlig søndag morgen mellom soldater som er lojale overfor president Abd-Rabbu Mansour Hadi og sikkerhetsstyrker som støtter separatister.

Sammenstøtene fant sted flere steder i byen, ifølge tjenestemenn og øyenvitner.

Vil ha våpenhvile

Noen timer senere anklaget statsminister Ahmed Obeid bin Daghir separatister for å forsøke å gjennomføre et kupp, etter at de tok seg inn i de midlertidige regjeringslokalene i Aden. Han oppfordrer den saudiarabisk-ledede koalisjonen til å gripe inn.

Koalisjonen oppfordrer til ro og tilbakeholdenhet fra «alle jemenittiske politiske og sosiale aktører».

Hadi tok senere søndag ettermiddag til orde for umiddelbar våpenhvile i Aden.

Sammenstøtene finner sted samtidig som separatistenes tidsfrist til Hadi om å erstatte regjeringen, som de kaller «korrupt», går ut.

Adens tidligere guvernør Aidarous al-Zubaidi erklærte i fjor opprettelsen av Det sørlige overgangsrådet, et organ som har til hensikt å oppnå uavhengighet for Sør-Jemen.

Sør-Jemen var uavhengig stat med Aden som hovedstad fra 1967 ti 1990. da ble Sør-Jemen slått sammen med Nord-Jemen under Nord-Jemens daværende leder Ali Abdullah Saleh.

Maktkamp

I 2011 førte protester til at Saleh ble tvunget til å gå av. I kaoset som oppsto, bidro separatister til å styrke makten rundt den internasjonalt anerkjente president Abd-Rabbu Mansour Hadi i kampen mot den iranskvennlige houthi-militsen som da ønsket å få Saleh gjeninnsatt. Kontakten mellom Saleh og houthiene ble brutt i fjor og han ble drept av houthiene fordi han byttet side i krigen.

Hadi fikk i mars 2015 støtte av en saudiledet koalisjon som gikk til krig mot houthiene. Koalisjonens mål var å gjeninnsette Hadi, som i sin tid var visepresident under Saleh.

Separatister

Separatistene i sør fikk drahjelp fra Hadi-vennlige styrker til å drive houthi-opprørere ut av flere områder, og separatister og stammekrigere fra sør har også hjulpet Hadis styrker. Men separatistenes støtte til Hadi har slett ikke vært uten betingelser.

Det sørlige overgangsrådet, som separatistene etablerte i mai i fjor etter at Hadi ga Adens guvernør sparken, består av 26 medlemmer, blant dem guvernørene fra fem provinser i sør og to statsråder. Men det er ikke anerkjent av Hadis regjering.

Adens tidligere guvernør Zubaidi har statsråd Hani bin Breik på sin side. De to mennene spilte en nøkkelrolle i arbeidet med å gjenopprette sikkerhet i Aden og provinsene rundt etter å ha jaget houthiene unna, og disse to sørlige lederne har støtte fra De forente arabiske emirater, som også deltar i den saudiledede koalisjonen som støtter Hadi.

Ifølge FN har over 9.200 mennesker blitt drept i krigen i Jemen siden mars 2015.

