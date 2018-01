Spansk domstol: Puigdemont kan ikke styre Catalonia fra Belgia

NTB utenriks

Den tidligere katalanske lederen ble avsatt av den spanske regjeringen etter Catalonias mislykkede forsøk på å løsrive seg i fjor.

Puigdemont og flere andre katalanske ledere, som er anklaget for oppvigleri og misbruk av offentlige midler, flyktet til Belgia av frykt for straffeforfølgelse.

Den spanske regjeringen oppløste regionforsamlingen i Catalonia og skrev ut nyvalg, som ble vunnet av koalisjonen der Puigdemonts parti inngår. Nå vil de på nytt ha ham som president, og Puigdemont har holdt fast på at han vil danne en ny regjering som han mener han kan styre fra Brussel.

Dommertillatelse

Spania har slått fast at Puigdemont ikke kan styre Catalonia fra eksil, og statsminister Mariano Rajoy ba derfor landets grunnlovsdomstol ta stilling til om han på nytt kan bli president i regionen.

Lørdag kveld kom svaret fra domstolen. Den slår fast at Puigdemont må være fysisk til stede i regionsforsamlingen i Barcelona og tas i ed der dersom han skal bli president igjen, ifølge Reuters. Dessuten må han også skaffe tillatelse fra en dommer hvis han vil være til stede.

Arrestordre

Puigdemont er så langt den eneste presidentkandidaten, og planen var at de folkevalgte skulle holde en tillitsavstemning 30. januar.

Ettersom det i Spania er utstedt en arrestordre på Puigdemont, har han fått klar beskjed om at han kommer til å bli pågrepet dersom han vender hjem. Selv har den tidligere regionspresidenten argumentert med at ny teknologi gjør det mulig for ham å styre Catalonia fra utlandet.

Siden Puigdemont og hans regjering ble avsatt i fjor, har Madrid beholdt styringen over Catalonia.