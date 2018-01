USA innfører sanksjoner for å straffe Russland annektering av Krim

NTB utenriks

Finansdepartementet i Washington oppgir at elleve av de 21 menneskene på listen er ukrainske russiskvennlige separatister.

Noen av dem har titulert seg som finansminister, handelsminister, justisminister og sikkerhetsminister i de selverklærte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina, heter det i en uttalelse fra USA.

Flere russiske embetsmenn er også på listen, blant dem den russiske viseenergiministeren Andrej Tsjerezov. Han er fra før underlagt EU-sanksjoner for sin rolle i forsendelser av turbiner til et kraftverk på Krim-halvøya.

Turbinene ble produsert av tyske Siemens og levert til Russland. Siemens har tidligere uttalt at selskapet ikke var klar over at utstyret ble sendt videre fra Russland til Krim, og har forsøkt å reise søksmål mot det statlige russiske energiselskapet som kjøpte dem, for kontraktsbrudd.

Flere selskaper involvert i å bygge opp infrastruktur på Krim-halvøya er også mål for USAs nye sanksjoner.

Russland fordømmer sanksjonene.

– Denne absurde sanksjonskampanjen har ikke lyktes og kommer heller ikke til å føre fram til noe resultat, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Moskva.

– Hvis amerikanske myndigheter foretrekker å bryte økonomiske bånd med Russland, så er det deres rett, på samme måte som det vil være vår rett å komme med mottiltak, heter det videre i uttalelsen fra Kreml.

