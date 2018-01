Trump med plan for å gi statsborgerskap til omstridte ungdommer

NTB utenriks

Det hvite hus sier at Trump vil undertegne forslaget og at Senatet trolig vil stemme over planen i løpet av februar. Innrømmelsen i saken om statsborgerskap er imidlertid koblet til krav om at Kongressen må finansiere 25 milliarder dollar for en mur mot Mexico og vedta innskjerpede regler for ny innvandring.

Striden rundt statsborgerskap var hovedgrunnen til at USA sist helg fikk en budsjettkrise som ble midlertidig løst, men som dukker opp igjen med full styrke i februar.

Lang vei mot lykken

Detaljene i forslaget fra Trump-administrasjonen vil bli lagt fram til uken. Men det som synes klart, er at de unge innvandrerne har en lang vei framfor seg før de kan få statsborgerskap etter ti-tolv år. Det blir innført strenge regler som gjelder utdanning, arbeidsliv og generell «god moral og oppførsel».

Opp mot 800.000 ungdommer har hittil vært beskyttet av et føderalt program som ble innført av president Barack Obama. Det hvite hus anslår at rundt 1,8 millioner ulovlige innvandrere blir omfattet av den nye ordningen.

Hundretusener av unge som ble brakt til USA ulovlig som barn, risikerer å bli utvist etter at den såkalte DACA-ordningen er blitt omgjort. Ordningen ble innført av Trumps forgjenger Barack Obama og tillot dem å bli i landet og studere eller arbeide i fornybare toårsperioder, men uten mulighet til statsborgerskap.

Heksejakt

Den utløper i mars, og uten ny enighet mellom presidenten og demokratene i Kongressen, vil de bli deportert. Selv om demokratene i utgangspunktet er positive til snuoperasjonen fra Trump, vil kravet om at departementet for hjemlig sikkerhet (Homeland Security) skal skjerpe jakten på andre ulovlige innvandrere, skape nye problemer.

En innskjerpet heksejakt på innvandrere, som det er rundt 11 millioner av i USA, er vanskelig å svelge for demokratene, uansett hvor mye de ønsker seg opphold for de utsatte ungdommene under DACA-beskyttelse.

Trump har flere ganger antydet at han har sympati med de unge «dreamers», og har sagt at han kan åpne for DACA igjen om demokratene går med på strengere regler for innvandring og finansiering av muren mot Mexico.

Demokratene står nå overfor en smertefull avveining.

