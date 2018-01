Trump avviser at han ville sparke Mueller

NTB utenriks

Avisen siterer fire anonyme kilder som skal ha fått beskjed om hendelsen.

Trump, som nå deltar på Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos i Sveits, avviser at han beordret Mueller sparket

– Fake news, folkens. Fake news. En typisk falsk New York Times-sak, sa han fredag.

Ifølge New York Times' kilder nektet Trumps rådgiver Donald F. McGahn å viderebringe presidentens ordre til justisdepartementet og truet med å gå av. Det gjorde angivelig at Trump til slutt trakk ordren tilbake.

Tjenestemenn

Muellers etterforskere har de siste månedene innhentet forklaring fra over 20 tjenestemenn i Det hvite hus, og flere av dem har ifølge avisen fortalt om Trumps forsøk på å sparke spesialetterforskeren.

Ifølge avisens kilder mente Trump at Mueller var inhabil og derfor ikke burde lede granskingen av den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trump, hans nære medarbeidere og valgkampstab.

Ser fram til avhør

Tidligere denne uka ble det klart at også Trump skal avhøres av Mueller. Onsdag sa presidenten at han er villig til å svare på spørsmål fra spesialetterforskeren under ed, og han sa også at han ser fram til avhøret.

Trump har gjentatte ganger avvist anklagene om Russland-samarbeid og hevder å være offer for et komplott som er satt i scene av Demokratene.

Parallelt med Muellers etterforskning gransker også etterretningskomiteene i Senatet og Representantenes hus i Kongressen påstandene om ulovlig samarbeid med Russland.

Maktmisbruk

Demokratene reagerer sterkt på opplysningen om at Trump skal ha forsøkt å sparke Mueller, og mener presidenten i så fall har krysset en rød linje.

– Ethvert forsøk på å fjerne spesialetterforskeren, benåde nøkkelvitner eller på annet vis påvirke etterforskningen vil være et grovt misbruk av makt, sier senator Mark Warner.

– Alle medlemmer av Kongressen, fra begge partier, har en plikt overfor dette landets grunnlov til straks å gjøre det helt klart, sier Warner.

