Presidentduell i Tsjekkia

Tsjekkias sittende president Milos Zeman (73) fikk rundt 39 prosent av stemmene i første valgrunde 12. og 13. januar. Hans motkandidat Jiri Drahos (68) endte på om lag 26 prosent.

Siden ingen av kandidatene sikret seg over 50 prosent av stemmene, ble det en ny valgomgang mellom Zeman og Drahos.

Valglokalene åpner igjen klokken 14 norsk tid fredag og stenger klokken 22, før de åpner igjen klokken 8 lørdag og stenger igjen klokken 14 samme dag.

Zeman, en frittalende ekskommunist, har gitt sterkt uttrykk for at han er imot EUs obligatoriske flyktningkvoter og andre regler han mener krenker Tsjekkias suverenitet. Han har også betegnet flyktningkrisen i 2015 som «en organisert invasjon» i Europa, samtidig som han insisterte på at muslimer er «umulige å integrere».

Drahos – tidligere leder for vitenskapsakademiet i Tsjekkia – ses på som hans rake motsetning: En liberal, EU-vennlig sentrumspolitiker med et rolig lynne. Kritikere mener han er kjedelig og mangler en klar agenda.

Ferske meningsmålinger viser at de to kandidatene ligger side om side på rundt 45 prosent hver, mens om lag 10 prosent av velgerne ennå ikke har bestemt seg.

