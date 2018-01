Macron tar til orde for flere EU-sanksjoner mot Venezuela

NTB utenriks

– Vi skal på europeisk nivå tilrettelegge for koordinering og vurdere om vi ønsker å øke våre sanksjoner. Jeg er i favør av å gjøre det, sa Macron på en pressekonferanse med Argentinas president Mauricio Macri ved sin side i Paris fredag kveld.

– Jeg håper at andre land som deler våre verdier og vår hengivenhet til menneskerettighetene, og som har langt nærmere økonomiske bånd til landet, også kan presentere effektive sanksjoner, sa Macron, som fordømte det han kalte uakseptabel autoritær utvikling i Caracas.

Uttalelsen kom dagen etter at Venezuela kastet ut Spanias ambassadør. Det skjedde etter at Spanias statsminister Mariano Rajoy hadde kommet med hard kritikk av Venezuelas president Nicolás Maduro og hans regime. Utvisningen fant dessuten sted kort tid etter at Venezuela hadde overlevert protester til EU-ambassadører etter at EU mandag innførte sanksjoner mot sju venezuelanere, blant dem innenriksministeren, etterretningssjefen, valgkommisjonens president og høyesterettens president.

Fredag svarte Spania med å utvise Venezuelas ambassadør.

