NTB utenriks

President Donald Trump skal tale klokken 14 fredag under avslutningen av Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits. Talen vil bli fulgt nøye av regjeringssjefer og næringslivsledere over hele verden.

Tjenestemannen i Trump-administrasjonen sier at presidenten vil gjøre det klart at han er tilhenger av frie og åpne markeder, men at de skal være underlagt forpliktelser som er rettferdige og gjensidige.

Presidenten skal erklære at «USA er åpen for business».

