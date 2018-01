USA og Tyrkia diskuterer sikker sone i Syria

NTB utenriks

Det skjer etter at Tyrkias offensiv inn i det nordlige Syria har ført til økt uro.

– Vi har undersøkt denne muligheten i et par år, men har ikke kommet til en endelig avgjørelse enda. Våre kommandører diskuterer dette fortsatt, så det er en mulighet, sa generalløytnant Kenneth McKenzie torsdag.

Han gikk ikke inn på detaljer om hva en slik sikker sone vil innebære, men ifølge tyrkiske medier har utenriksminister Rex Tillerson uttalt til sin tyrkiske motpart Mevlut Cavusoglu at han støtter en sikker sone som når 30 kilometer inn i Syria.

McKenzie kritiserte også Tyrkias deltakelse i krigen i Syria og sa at tyrkernes involvering ikke hjelper i kampen mot IS, men la til at han hadde forståelse for Tyrkias «legitime» bekymringer over landets sikkerhet.

Tyrkia forsøker å drive den kurdiske YPG-militsen ut av Afrin. De mener YPG-militsen utgjør en trussel mot Tyrkia og anser dem som PKK-geriljaene syriske avlegger. Begge gruppene står på landets liste over terrororganisasjoner. USA støtter YPG-militsen.

