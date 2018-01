Leder i Afrin ber Syria gripe inn og stanse Tyrkias offensiv

NTB utenriks

– Hvis den syriske stat har noen reell stilling, og med den handlekraften det måtte innebære, bør den konfrontere denne aggresjonen og si ifra om at den ikke tillater tyrkiske krigsfly å ta seg inn i syrisk luftrom, sier Othman Al-Sheikh Issa, som er en av lederne i Afrins lokalråd, til AFP.

Lokalmyndighetenes uttalelse kom torsdag ettermiddag, på dag nummer seks av den tyrkiske offensiven mot Afrin.

Tyrkia bruker både fly og har sendt bakkestyrker over grensen i et forsøk på å drive den kurdiske YPG-militsen ut av Afrin. Tyrkia mener YPG-militsen utgjør en trussel mot Tyrkia og anser dem som PKK-geriljaene syriske avlegger. Begge gruppene står på landets liste over terrororganisasjoner.

USA støtter YPG-militsen.

