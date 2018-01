USA: Risiko for kinesisk hevn etter amerikansk straffetoll

NTB utenriks

– Det er alltid et potensial for gjengjeldelse, og det er det opptil kineserne å avgjøre, sa Ross på Verdens økonomiske forum (WEF) i den sveitsiske byen Davos onsdag.

Tidligere denne uken ble det kjent at USA innfører høy straffetoll på solceller og store vaskemaskiner. Kina eksporterer store mengder billige solceller til USA, og Sør-Korea er en viktig vaskemaskin-eksportør.

Tross innføringen av straffetollen forsikrer finansminister Steven Mnuchin at USA er tilhenger av fri og rettferdig handel.

Under en pressekonferanse i Davos onsdag sa Mnuchin også at han ikke er særlig bekymret for meldinger om at Kina vil trappe ned sine kjøp av amerikanske statsobligasjoner. Dette skal delvis være en reaksjon på Trump-regjeringens syn på internasjonal handel.

