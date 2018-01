Egyptisk advokat trekker seg fra presidentvalget

NTB utenriks

Ali ble i september dømt til tre måneders fengsel for usømmelighet. Bilder viste Ali gjøre et tegn med fingrene utenfor en domstol etter at han vant en sak mot staten. Ali har forklart at bildene som dommen hviler på, er fabrikkert.

Amnesty International mener at dommen var politisk motivert, og at den viser at regjeringen er fast bestemt på å konsolidere makten og knuse politisk motstand.

Utfallet av Alis ankesak er ennå ikke klart, men dersom han ikke vinner fram med anke, vil han være utelukket som presidentkandidat.

Ali har tidligere uttalt at han ønsker å stille til valg. Men onsdag gjorde han helomvending. I en uttalelse anklager han myndighetene for å ha pågrepet medlemmer av valgkampstaben, og han beskylder valgkommisjonen for å være partisk mot ham.

– Alle disse indikasjonene peker mot forgiftning og ødeleggelse i valgprosessen, og den tømmes for sin demokratiske betydning, sa Ali på en pressekonferanse i Kairo.

Ali var advokaten som gikk til sak mot den egyptiske staten fordi regjeringen ville gi to øyer i Rødehavet til Saudi-Arabia.

