Brasiliansk ankedomstol opprettholder dom mot Lula og øker straffen

NTB utenriks

Lula er dømt for korrupsjon og hvitvasking, og straffutmålingen er utvidet til tolv år og én måned i fengsel, heter det i kjennelsen fra ankedomstolen i Porto Alegre onsdag ettermiddag. De tre dommerne var samstemte i sitt syn.

I en lavere rettsinstans i juli i fjor ble Lula dømt til ni og et halvt års fengsel for korrupsjon og hvitvasking.

I dommen het det at han fikk en strandleilighet fra entreprenørselskapet OAS, som ville sikre seg kontrakter fra det statlige oljeselskapet Petrobras. Medregnet verdien på leiligheten mottok han bestikkelser til en verdi av 3,5 millioner reais, om lag 9,5 millioner kroner, het det i dommen.

Lula mente rettsprosessen var et forsøk på å ødelegge ham og den venstreorienterte bevegelsen han leder.

Varsler ny anke

Kjennelsen betyr at Lula kan bli hindret fra deltakelse i valget som skal holdes i oktober. Brasiliansk lov slår fast at deltakere i valg ikke kan stille når de er straffedømt og når dommen har blitt opprettholdt i to rettsinstanser.

Lula leder for tiden på meningsmålingene før valget. Han var svært populær da han var president fra 2001 til 2010.

Men det er landets valgmyndigheter som har siste ord i saken når kandidater skal godkjennes, og Lula har fortsatt anledning til å anke videre oppover i rettssystemet. Juridiske eksperter mener dessuten at det finnes smutthull i loven som tillater 72-åringen å stille til valg.

Lula opplyste i forkant av onsdagens kjennelse at han vil fortsette å anke saken til den går i hans favør.

Gir ikke opp

Dagen før ankedomstolen opprettholdt kjennelsen fra juli, dro Lula til Porto Alegre der han talte for tusenvis av tilhengere.

– Kun én ting kan gjøre at jeg forlater gatene i dette landet, og det vil være dagen jeg dør, sa ekspresidenten til forsamlingen.

– Inntil da vil jeg kjempe for et mer rettferdig samfunn. Uansett hva utfallet av rettssaken blir, vil jeg fortsette å kjempe for folkets verdighet, sa Lula videre.

Lula har vært en fri mann siden dommen i juli. I august lanserte han sitt kandidatur til årets presidentvalg.

Domstolen i Porto Alegre har uttalt at Lula ikke vil bli fengslet onsdag, uansett hva utfallet av saken skulle bli. Lulas forsvarer har anmodet retten om ikke å fengsle ekspresidenten før saken er prøvd i en høyere rettsinstans.

Sittende president Michel Temer, som er anklaget i forbindelse med en massiv korrupsjonsskandale, fikk i fjor høst under 10 prosent oppslutning på målingene.