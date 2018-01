Tyrkia og USA hevder å ha drept hundrevis i Syria

NTB utenriks

Militærledelsen i Ankara hevdet tirsdag kveld at tyrkiske styrker og deres allierte i Nord-Syria har «nøytralisert» 250 kurdiske militsmedlemmer samt medlemmer av IS i offensiven som Tyrkia innledet i helgen. Ordet «nøytralisert» blir av tyrkiske myndigheter som regel brukt i betydningen drept, men kan også bety såret eller tatt til fange. YPG-militsen har ikke kommentert noen tall.

Amerikanske myndigheter opplyste tirsdag på vegne av den internasjonale koalisjonen som kjemper mot IS at mellom 145 og 150 IS-krigere er drept i Eufrat-dalen. De ble drept i luftangrep som fant sted nær Al-Shafah i provinsen Deir al-Zor. Angrepet var rettet mot et IS-hovedkvarter, het det i uttalelsen fra Washington.

Opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av YPG-krigere, bisto koalisjonen i angrepet. Dette er den samme gruppen som er i kamp med tyrkiske styrker omkring Afrin.

IS er i stor grad nedkjempet, men holder fortsatt en del stillinger i de midtre delene av Eufrat-dalen.

Tyrkias offensiv pågår i og rundt Afrin, som ligger nær grensen til Tyrkia, nordvest i Syria. Tyrkiske myndigheter har varslet utvidelse av offensiven til byen Manbij, som også ligger nær grensen, men lenger øst. I den forbindelse advarte tyrkiske myndigheter tirsdag USA om mulig konfrontasjon mellom de to NATO-allierte, siden USA har soldater i Manbij.

USA støtter YPG-militsen, som i Tyrkia blir ansett som PKK-geriljaens syriske avlegger.

(©NTB)