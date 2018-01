To 15-åringer drept av jevnaldrende på skole i Kentucky

NTB utenriks

Skytingen skjedde tirsdag morgen på Marshall County High School i Benton, opplyser delstatens guvernør Matt Bevin. Tenåringen som skjøt, traff 14 personer da han åpnet ild med et håndvåpen.

To av ofrene døde, en 15 år gammel jente og en 15 år gammel gutt.

Fem andre ble skadd i panikken som oppsto. Alle ofrene skal ha vært elever ved skolen i den lille byen, som har omkring 4.300 innbyggere og ligger knapt 200 kilometer nordvest for Nashville i Tennessee.

Den mistenkte 15-åringen begynte å skyte like etter klokken 8 tirsdag morgen, lokal tid, like før første time skulle begynne. Mange av elevene flyktet i biler eller løp vekk fra skolen langs motorveien. Samtidig strømmet foreldre til for å forsøke å finne sine barn.

– De løp og gråt og skrek. De forsøkte å komme seg ut derfra, sier Mitchell Garland, som tok inn mellom 50 og 100 elever i sin forretning like ved skolen.

Tenåringen som er mistenkt i saken ble pågrepet på stedet og vil bli siktet for drap og drapsforsøk, opplyser Michael Webb i Kentucky-politiet.

Skoleskytingen i Kentucky er den første med dødelig utfall i USA så langt i 2018, ifølge organisasjonen Gun Violence Archive. Mandag ble en 15 år gammel jente skutt og såret i kantinen på en skole i byen Italy i nord i Texas. En 16-åring er siktet i saken.

Antivoldsgruppa Everytown for Gun Safety har registrert 283 skoleskytinger i USA siden 2013.

(©NTB)