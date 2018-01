Britisk konkurransetilsyn imot Fox' overtakelse av Sky

NTB utenriks

– Avtalen vil føre til at Murdoch-familien får for stor kontroll over nyhetsleverandørene i Storbritannia, samt for mye innflytelse over folkemeningen og den politiske agendaen, sier Anne Lambert, som har ledet konkurransetilsynets gransking.

Rupert Murdochs 21st Century Fox bød i 2016 rundt 120 milliarder kroner for de resterende 61 prosentene av Sky som Fox ikke allerede eier. Fra før har EU-kommisjonen og myndigheter i Østerrike, Tyskland, Irland og Italia godkjent avtalen.

I Storbritannia er man bekymret for økende innflytelse fra den mektige australskfødte mediemogulen, og regjeringen ba konkurransemyndighetene gå grundig inn i saken. Deres foreløpige konklusjon er at det av hensyn til mediemangfoldet ikke vil være i offentlighetens interesse dersom Fox tar full kontroll over Sky.

Tilsynets anbefalingsrapport skal sendes videre til det britiske kultur- og mediedepartementet, som vil ta en endelig beslutning om avtalen innen 1. mai.

