Valgkretsene i Pennsylvania erklært ulovlige

Manipulering av valgkretser for å oppnå flertall, såkalt gerrymandering, er et betent tema mellom demokrater og republikanere i USA.

Saken gjaldt delstatens 18 distrikter ved kongressvalg. Til tross for at det er registrert flere demokratiske velgere i Pennsylvania enn republikanere, består kongressdelegasjonen av 13 republikanere og fem demokrater.

Delstatens høyesterett har nå gitt delstatsforsamlingen, der Republikanerne har flertall, en frist til 9. februar med å vedta nye kretser. Deretter må den demokratiske guvernøren Tom Wolf legge et nytt kart fram innen 15. februar. Skjer ikke det, vil dommerne utarbeide en plan for å sørge for at nominasjonsvalgene kan finne sted som planlagt 15. mai.

