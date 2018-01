Utsetter hjemsendelsen av rohingya-flyktninger

NTB utenriks

Over 650.000 mennesker fra Myanmars muslimske rohingya-minoritet har flyktet til nabolandet Bangladesh siden regjeringsstyrkene innledet en offensiv i delstaten Rakhine i august i fjor.

Flyktningene forteller om drap, massevoldtekt og grove overgrep, og flere hundre landsbyer er lagt i aske. FN har anklaget regjeringsstyrkene for etnisk rensing.

I november ble Myanmar og Bangladesh enige om en avtale for hjemsendelse av flyktningene, og repatrieringen skulle etter planen ha startet tirsdag.

– Vi har ikke gjort de nødvendige forberedelsene for å kunne sende noen hjem i morgen. Det trengs fortsatt mye forberedelser, sier Bangladeshs flyktning- og repatrieringskommissær Abul Kalam Azad.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har understreket at returen må være frivillig, og mange av flyktningene er redde for å vende hjem til Myanmar av frykt for nye overgrep.

Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter. De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter også på mange andre områder.

(©NTB)