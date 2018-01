Svensk forlegger pågrepet i Kina igjen

NTB utenriks

Et titall sivilkledde politifolk pågrep Gui lørdag på et tog på vei til hovedstaden Beijing, ifølge datteren Angela Gui.

Pågripelsen skjedde ifølge The New York Times på dramatisk vis, foran øynene på to svenske diplomater som er stasjonert på konsulatet i Shanghai.

– Jeg vet bare at ting har tatt en veldig drastisk vending til det verre, sier Angela Gui på telefon fra Storbritannia, der hun studerer.

På vei til ambassaden

Faren var ifølge datteren på vei til den svenske ambassaden i Beijing for en helsesjekk etter å ha vist symptomer på sykdommen ALS.

Etter pågripelsen ga kinesiske myndigheter de svenske diplomatene beskjed om at Gui er mistenkt for å ha delt hemmeligstemplet informasjon med svensk ambassadepersonell, og for å ha truffet dem uten tillatelse, ifølge avisen.

Kinesiske myndigheter har ikke kommentert saken.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström reagerte mandag ved å kalle Kinas ambassadør til Sverige inn på teppet.

Forsvant i Thailand

Gui Minhai forsvant på mystisk vis 17. oktober 2015 da han forlot sin feriebolig i Pattaya i Thailand. Gui drev på denne tiden de to forlagene Mighty Current og Causeway Bay i Hongkong.

Han ble knyttet til utgivelse og salg av det som kunne oppfattes som regimekritiske og satiriske bøker som stilte ledelsen i Beijing i et dårlig lys.

I januar 2016 sto han fram på kinesisk TV og fortalte at han frivillige hadde reist til Kina for å sone straff for en trafikkulykke han hadde vært innblandet i.

I oktober i fjor ble det kjent at han var løslatt.

(©NTB)