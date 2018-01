EU vurderer å trekke Norge inn i fredsinnsats i Midtøsten

NTB utenriks

EU er overbevist om at det trengs et multilateralt rammeverk for fredsprosessen, sa Mogherini da hun møtte pressen etter et utenriksministermøte i Brussel mandag der Palestinas president Mahmoud Abbas var spesielt invitert som gjest.

EU vil fortsette sitt arbeid innenfor den såkalte Midtøsten-kvartetten, som består av EU, FN, Russland og USA, forklarte Mogherini. Men også enkelte arabiske land og kanskje også Norge kan bli trukket inn, tilføyde hun.

Den palestinske presidenten var ifølge Mogherini støttende til ideen om et rammeverk for fredsprosessen der USA ikke er eneste samtalepartner.

– EU ønsker å spille en viktig rolle, men vi vil gjøre det sammen med våre venner og partnere i regionen og i verdenssamfunnet, sa Mogherini.

En fredsprosess ledet av USA alene vil ikke være troverdig, fastholdt hun.

– Men verdenssamfunnet vil ikke klare det uten USA heller. Vi er nødt til å samarbeide.

EU skal i slutten av januar være vertskap for et ekstraordinært møte i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC). Denne gruppen ledes av Norge.

