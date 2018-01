Demokratene sikrer flertall for ny midlertidig budsjettavtale i Senatet

NTB utenriks

– Om noen få timer gjenåpnes statsapparatet, sa demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, i forkant av avstemningen som begynte klokken 18 norsk tid mandag. Da var det gått to døgn og 13 timer siden nedstengningen. Ved 19.15-tiden pågikk behandlingen fortsatt, men utfallet ser ut til å være gitt.

– Etter flere diskusjoner, tilbud og mottilbud, har republikanernes leder (Mitch McConnell) og jeg kommet til enighet, sa Schumer før avstemningen.

Avtalen sikrer fortsatt finansiering av det amerikanske statsapparatet fram til 8. februar.

Det er ventet et resultat av den endelige avstemningen før utgangen av arbeidsdagen mandag.

Kompromiss

– Vi skal i dag stemme for å gjenåpne statsapparatet og for å fortsette å forhandle fram en endelig avtale som omfatter hundretusener av innvandrere som ble brakt inn i landet som barn og som snart mister sin beskyttelse mot utsendelse, sa Schumer.

Han viser til et kompromiss som innebærer at demokratene sikrer flertallsstøtte for budsjettet, mot at Republikanerne går med på å finne en løsning på situasjonen for rundt 700.000 innvandrere.

– Hvis han (McConnell) ikke går med på det, noe jeg selvsagt forventer at han gjør, vil han ha brutt tilliten til ikke bare demokratenes senatorer, men også medlemmer i det republikanske partiet, sa Schumer.

McConnell ga før avstemningen også uttrykk for håp.

– Jeg håper og har intensjoner om å oppnå snarlig enighet om innvandring og andre omstridte saker som blant annet grensesikkerhet, nødhjelp og forsvarsutgifter, dersom demokratene går med på å sikre fortsatt finansiering av statsapparatet i nærmere tre uker til, sa han.

Tidligere mandag morgen uttalte Paul Ryan, republikanernes leder i Representantenes hus, til fjernsynsstasjonen Fox at Representantenes hus kommer til å si ja dersom Senatet vedtar finansiering av statsapparatet ut 8. februar.

Stengt

Avstemningen skulle ha funnet sted natt til mandag, men ble utsatt til klokken 12 lokal tid. Tusenvis av offentlig ansatte måtte mandag morgen holde seg hjemme, og flere offentlige etater var stengt.

Natt til lørdag stemte Senatet ned et forslag om å fortsette finansieringen av statsapparatet midlertidig fram til midten av februar, i påvente av at man blir enig om statsbudsjett for 2018. Saken kastet skygger over president Donald Trumps ettårsfeiring som president.

Det trengs minst 60 stemmer for å få avtalen vedtatt. Republikanerne, som har ett sete mer enn Demokratene i Senatet, har derfor vært avhengige av å få med seg flere demokrater.

(©NTB)