Belgia senker trusselnivået

NTB utenriks

Etter terrorangrepene i Paris i november 2015 og i Brussel i mars 2016 vurderte myndighetene i landet terrortrusselen til å være på nivå tre. Det innebærer at et terrorangrep er «mulig og sannsynlig». Personer som enten hadde oppholdstillatelse i Belgia eller statsborgerskap var innblandet i begge de to angrepene.

Det økte beredskapsnivået medførte synlige sikkerhetstiltak som væpnede soldater utstasjonert ved metrostasjoner, offentlige bygninger og turistattraksjoner.

Nivået justeres nå ned til to. Statsminister Charles Michel sier til Le Soir at soldatene ikke vil forsvinne fra gatene med det første, men at tilstedeværelsen vil bli redusert.

(©NTB)