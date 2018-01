Ny budsjettavstemning i USA natt til mandag

NTB utenriks

Lørdag måtte flere offentlige etater stenge etter at senatet stemte ned et forslag om å fortsette finansieringen fram til midten av februar. Mandag prøver de på nytt.

– Jeg kan forsikre om at vi vil ha avstemningen klokka 1 natt til mandag, med mindre det er ønske om å ha den tidligere, sier republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell i en pressemelding.

Den republikanske lederen har foreslått en tre uker lang midlertidig finansiering av statsapparatet, og mener demokratene har liten grunn til å stemme dette forslaget ned.

–Det amerikanske folk kan umulig begripe hvorfor senatets demokratiske leder mener hele statsapparatet må stenges ned helt til han får det som han vil hva gjelder illegal innvandring, sier McConnell.

Fastlåst

I motsatt leir venter de imidlertid ennå på å få i stand en avtale der president Donald Trump skroter planene om å oppheve DACA-programmet, som sikrer 800.000 unge innvandrer oppholdstillatelse i USA. De ønsker også mer penger til områder som er rammet av naturkatastrofer, og mer penger til behandling av opioidbrukere.

–Demokratene har veldig, veldig sterke meninger om disse tingene, og har det amerikanske folk på sin side, sier demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer.

Ifølge AP har flere i partiet hans sagt at de håper en finansieringsavtale som kun varer noen få dager vil legge press på republikanerne, slik at de godtar en avtale om innvandring.

De har også sagt at de kommer til å sette stopper for forslaget om tre uker finansiering når Senatet stemmer over dette innen tidlig mandag.

Som å forhandle med gelé

Grunnen til at demokratene velger å tyne republikanerne til det ytterste, selv om ingen av dem har interesse av at deler av statsapparatet er stengt, er håpet om at Trump vil gi dem en avtale.

Presidenten skryter ofte av sin evne til å få i stand avtaler, også på tvers av de to partiene som dominerer amerikansk politikk.

Og mens republikanerne mener det er Schumers feil at statsapparatet er stengt, mener demokratene det er Trump og hans forhandlingsmetoder som har skylda. Presidenten skal ifølge dem først ha gitt signaler om at han var villig til å lage en avtale om innvandring, før han senere trakk seg.

–Å forhandle med president Trump er som å forhandle med gelé, sier Schumer.

(©NTB)