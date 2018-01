Narkotikaoperasjon på Sri Lanka avbrutt av rasende elefanter

NTB utenriks

Søndag morgen leter flere politifolk etter et T56 automatgevær som ble kastet inn i buskene i Lunugamvehera 225 kilometer sør for hovedstaden Colombo under opptrinnet.

Politifolkene hadde slått leir like i nærheten av en cannabisplantasje for å pågripe de som drev den, men ble nødt til å sette dette på vent.

– Konstablene måtte kaste fra seg våpnene sine og løpe for å redde livene sine da elefantene kom mot dem, heter det i en uttalelse fra politiet.

På Sri Lanka er det strenge lover som beskytter elefanter, som anses som hellige dyr. Drøyt 50 mennesker dør årlig på Sri Lanka som følge av elefantangrep.

(©NTB)