Minst 18 drept i Kabul-angrep, norsk forsker trolig skadd

Strand, som er assisterende direktør på Chr. Michelsens institutt i Bergen (CMI), var på arbeidsreise i Afghanistan da seks væpnede menn angrep luksushotellet Intercontinental der han bodde, og jaktet på utlendinger opp igjennom etasjene.

– Han er brakt i sikkerhet og ivaretas av kyndig medisinsk personell. Vi har forsøkt i hele dag å få klarhet i den medisinske tilstanden, men har ennå ikke fått det. Ingenting i informasjonen vi sitter på nå, tilsier at han er kritisk skadd, sier CMI-direktør Ottar Mæstad til TV 2.

– Strand fikk tidlig kontakt med ambassaden, som gjorde en stor innsats for å få ham ut på natten. Jeg fikk tekstmeldinger av Strand mens angrepet pågikk, forteller Mæstad.

Norske soldater

Det var i 21-tiden lørdag kveld at de seks mennene gikk til angrep, og først 17 timer senere fikk afghansk politi med støtte fra norske styrker, kontroll på stedet.

Da var minst 18 mennesker drept, hvorav minst ni var ukrainere. Men også statsborgere og andre fra Tyskland, Hellas og Kasakhstan er blant de drepte.

Afghanske sikkerhetskilder sier imidlertid til Reuters at over er 30 drept, mens en av de overlevende sier til den afghanske TV-kanalen TOLOnews at opp til 43 kan være døde. Det er imidlertid ikke bekreftet.

Norsk bistand

Pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter overfor NRK at de afghanske politistyrkene er trent av norsk personell, og at norske soldater bisto under aksjonen. Han sier at ingen norske soldater ble skadd.

Stordal sier at de norske styrkene var involvert helt fra da gjerningspersonene stormet hotellet til aksjonen var over. Oppdraget var hovedsakelig å sikre at lokalt politi gjorde jobben på en ordentlig måte.

– Jeg kan bekrefte at det har vært et relativt omfattende angrep på hotell Intercontinental. De norske spesialstyrkene som er i Kabul, vi har om lag 50 personer der, har vært i aksjon etter angrepet startet i går kveld, sier Stordal.

Desperate appeller

De seks gjerningspersoner var bevæpnet med bombevester, skytevåpen og granater da de tok seg inn på luksushotellet, herjet opp gjennom flere av etasjene i hotellet og skjøt mot gjester.

I en epost til AFP søndag tok Taliban på seg ansvaret for angrepet. Alle de seks gjerningsmennene ble drept.

Mens angrepet sto på, la Aziz Tayeb ut en desperat appell på Facebook der han skrev: «Be for meg, jeg kan dø».

Tayeb, som kommer fra Herat og var på en IT-konferanse på hotellet, gjemte seg bak en søyle mens de væpnede mennene skjøt rundt seg.

– Jeg så folk som i det ene øyeblikk moret seg i spisesalen, og i neste flyktet som gale. Noen av dem falt, truffet av kuler, sier Tayeb. En av hans kolleger, som var innesperret i sjette etasje, sa at noen områder lignet slakterier med blod overalt.

Håndgranater

Tayeb greide å berge seg ut og gjemme seg ved svømmebassenget mens skytingen fortsatte inne i bygningen.

– Jeg kunne hele tiden høre det ene smellet etter det andre, håndgranater, de brukte mange håndgranater, sier han.

Dramatiske TV-bilder viste folk som satt i fella på balkonger og som forsøkte å redde seg med sammenknyttede laken nedover fasaden av hotellet. Flere etasjer sto i brann.

– Ingen flere nordmenn

Utenriksdepartementet sier til NTB at de ikke er kjent med at det var flere nordmenn på hotellet.

–Vi jobber nå videre med å få oversikt over situasjonen, og tilbyr samtidig konsulær bistand, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg.

Hotellet Intercontinental brukes ofte til brylluper, konferanser og politiske møter. Det har også vært utsatt for angrep tidligere. I 2011 ble 21 personer drept, deriblant alle de ni angriperne, i et angrep Taliban også hevdet å stå bak.

