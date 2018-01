NTB utenriks

– Nydelig vær over hele vårt storslagne land, en perfekt dag for alle kvinner til å marsjere. Kom dere ut for å feire de historiske milepælene og den enestående økonomiske suksessen og velstanden som har funnet sted i løpet av de siste 12 månedene. Laveste arbeidsledighet for kvinner på 18 år, skriver presidenten på Twitter.

Titusenvis av kvinner ventes å delta i Women's March i hundrevis av byer i USA lørdag. Mange av dem kommer til å protestere mot Trump og hans politikk.

