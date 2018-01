NTB utenriks

En talskvinne for redningstjenesten opplyser at tilstanden er alvorlig for tre av de skadde.

Brannen på firestjernershotellet Eurostars David i sentrum av Praha startet lørdag ettermiddag. Om lag 40 personer ble evakuert fra hotellet, og brannmannskapene fikk brannen under kontroll etter om lag to timer.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

