Washington Post: Trump utsetter trolig Florida-reise hvis budsjettavtale uteblir

Trump har planlagt en overdådig feiring av sitt første år som president på sitt eget landsted i Florida, Mar-a-Lago, lørdag kveld.

Meningen er at han skal reise fredag kveld, men nå melder blant annet Washington Post at Trump muligens blir i Washington til kongressmedlemmene er blitt enige. Det er Trump som må signere vedtaket.

Avisen har opplysningene fra en ikke navngitt kilde i Det hvite hus.

Sent torsdag kveld sendte Det hvite hus ut informasjon om Trumps planlagte tur til Florida. Det fikk demokrater til å anklage presidenten for å løpe fra ansvaret han har som president samtidig som Kongressen arbeider på høygir for å komme fram til en avtale.

– At Trump reiser til Mar-a-Lago mens det er fare for at regjeringen stenger, er den mest uansvarlige, selvopptatte pliktforsømmelsen som en president noensinne har begått, skriver demokraten Steve Cohen i Representantenes hus på Twitter.

