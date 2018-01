USA peker på Russland og Kina som stadig større trusler

NTB utenriks

Mattis la fredag fram Pentagons visjon for framtiden i et dokument kalt Nasjonal forsvarsstrategi.

– Vi står overfor økende trusler fra revisjonistiske makter som er så ulike som Kina og Russland, land som forsøker å skape en verden som er i overensstemmelse med deres autoritære modeller, sa Mattis da han la fram den delen av dokumentet som ikke er unntatt offentligheten.

– Militæret vårt er fortsatt sterkt, men vår konkurranseevne er blitt svekket på alle områder innen krigføring – luft, bakke, sjø og cyberspace – og svekkelsen fortsetter, sa Mattis i talen.

Det er første gang det legges fram et dokument som inneholder USAs samlede forsvarspolitiske linje siden Donald Trump ble president for ett år siden.

BBC konstaterer at Mattis peker på de samme truslene som USA fokuserte på mens Barack Obama var president, men at prioriteringene er endret. Tidligere sto ytterliggående jihadistgrupper som IS og al-Qaida høyest på dagsordenen. Nå ser det ut til at USAs tidligere fiender fra den kalde krigen er tilbake på topp.

Mattis oppfordret også Kongressen til å bevilge nok penger til militæret og til å avstå fra tilfeldige og automatiske budsjettkutt.

Trump ønsker å øke forsvarsbudsjettet med 10 prosent i år, det vil si 54 milliarder dollar, tilsvarende nesten 450 milliarder kroner.

