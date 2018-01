Trump og May møtes i Davos

NTB utenriks

Toppmøtet til Verdens økonomiske forum (WEF) starter i sveitsiske Davos førstkommende tirsdag. Her samles en rekke stats- og regjeringssjefer i tillegg til næringslivsledere, kulturtopper, kongelige og andre.

Trumps talskvinne Sarah Sanders bekrefter fredag at Trump og Storbritannias statsminister Theresa May skal møtes på sidelinjen av WEF-møtet for «å styrke det spesielle forholdet mellom USA og Storbritannia».

Trump avlyste nylig et besøk til London der han skulle ha åpnet USAs nye ambassade.

