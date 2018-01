Ti syrere frøs i hjel under flukt til Libanon 

NTB utenriks

– De døde av kulden. Det var to barn, seks kvinner og to menn, sier operasjonsleder i det libanesiske sivilforsvaret, Georges Abou Moussa, fredag.

Likene ble hentet av libanesiske soldater og redningsarbeidere.

Militæret skriver i en uttalelse at de fikk et tips fredag morgen om at en gruppe syriske flyktninger hadde blitt fanget i et snøvær idet de forsøkte å krysse et fjellparti på grensen mellom de to landene.

I alt var det 15 personer i gruppen, hvorav seks ble funnet i live, men en av dem døde senere på sykehus som følge av forfrysning.

Militæret opplyser også at to syrere er pågrepet. De er mistenkt for å ha vært innblandet i forsøket på å smugle folk over grensen.

(©NTB)