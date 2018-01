Minst ti døde i uvær i Europa

NTB utenriks

I alt ti personer mistet livet i løpet av torsdagen – seks i Tyskland, tre i Nederland og én i Belgia.

I Tyskland døde blant annet to brannmenn som var på utrykning og to lastebilsjåfører som ble utsatt for bilvelt på grunn av sterke vindkast. I byen Lippstadt døde en mann da det kraftige uværet førte til at han mistet kontrollen over bilen han kjørte og kom over i motgående kjørefelt. I byen Emmerich ble en mann truffet av et tre som gikk over ende på en campingplass, opplyser en talsmann for politiet.

Ble truffet av trær

Politiet i Nederland meldte samme dag at to menn, begge 62 år gamle, er døde etter å ha blitt truffet av fallende trær eller greiner. Ulykkene skjedde i byene Enschede og Olst.

I byen Vuren døde en mann etter å ha falt flere meter, og politiet undersøker om også denne ulykken har sammenheng med uværet.

Uværet har også rammet en rekke andre land både nord og sør i Europa. En kvinne i Belgia døde da bilen hennes ble truffet av et tre mens hun kjørte gjennom en skog. Og sør i Italia omkom en mann da han blåste ned fra et hustak i byen Crotone.

Stanset flytrafikken

Rett før klokken 11 torsdag skrev flyplassen Schiphol ved Amsterdam på Twitter at alle avganger og landinger var innstilt. En time senere var trafikken i gang igjen på flyplassen som er en av Europas travleste.

Vindkast på opptil 39 sekundmeter ble registrert ved den nederlandske kysten – noe som er godt over grensen til orkan. Nærmest all togtrafikk i hele Nederland ble stanset av det nasjonale jernbaneselskapet NS.

På veiene ble det meldt om trafikkaos, nedblåste trær og over 20 store lastebiler som veltet på grunn av vinden.

Ulv rømte

I Tyskland er skoler blitt stengt i en rekke byer vest og nord i landet som følge av ekstremværet, som har fått navnet Friederike.

I delstatene Nordrhein-Westfalen og Niedersachsen ble alle togavganger innstilt torsdag. Langdistansetogene ble stanset over hele landet.

Flere parker ble stengt i EU-hovedstaden Brussel i Belgia, og i Storbritannia var flere tusen mennesker uten strøm.

En ulv rømte fra en naturpark i Berkshire etter at et gjerde blåste ned. Elever på en skole i nærheten ble bedt om å holde seg innendørs inntil ulven ble funnet og tatt til fange.

Orkan i Italia

I Italia er det registrert ekstremt kraftig vind på opptil 55 meter per sekund. Mange tog- og ferjeavganger ble innstilt også der.

Også sørøstlige deler av Europa er rammet av uvær. I Romania er mange skoler, veistrekninger og havner stengt på grunn av kraftig vind og snø.

I Norge er helikoptertrafikken til oljeplattformene i Nordsjøen blitt delvis innstilt på grunn av uvær. Problemene begynte onsdag kveld, ifølge NRK. Dagen etter var noen helikoptre i lufta, men det var fremdeles forsinkelser og kanselleringer.