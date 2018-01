Macron: Frankrike trenger tyske ambisjoner for å endre EU

NTB utenriks

– Vi kan ikke realisere våre ambisjoner alene. Og jeg har allerede sagt det flere ganger, de må få følge av tyske ambisjoner, sa Macron før møtet med den tyske statsministeren.

Toppmøtet holdes bare to dager før de tyske sosialdemokratene i SPD skal bestemme om partiet skal forhandle med Merkels kristendemokrater om en ny trepartiregjering.

Macron la ikke skjul på at han håper på et ja under SPDs landsmøte i helgen.

– Jeg har merket meg at SPD har vist at det også har store ambisjoner for Europa, og at den foreløpige avtaleteksten som det skal stemmes over søndag, også inneholder en genuin europeisk ambisjon, sa han.

Hvis SPD sier nei til regjeringsforhandlinger, betyr det at høyrepartiene CDU og CSU enten vil måtte danne en mindretallsregjering, eller at det skrives ut nyvalg, noe som kan gi høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD) enda flere stemmer enn i valget i september.

Under møtet med Macron framholdt Merkel at hun har stor tro på at de tre partiene vil kunne bli enige om en felles regjeringsplattform.

– Jeg ser et bredt grunnlag for enighet, spesielt når det gjelder det europeiske engasjementet, sa Merkel, som også uttrykte håp om at SPD gir grønt lys til regjeringsforhandlinger søndag.

